“Quintessenza” 2023 in centro a Savigliano: ampio programma di eventi per ogni gusto e pubblico

Mentre lo staff della Fondazione Ente Manifestazioni sta lavorando alacremente sull’organizzazione dell’area fieristica e dei percorsi espositivi della XXIV edizione di “Quintessenza”, in programma domenica 21 maggio 2023 nel centro cittadino di Savigliano, la crescente collaborazione con i partners della manifestazione, ha permesso di allestire anche un ricco cartellone di eventi collaterali, che alle numerose iniziative in programma nel giorno dell’evento affianca anche degli appuntamenti calendarizzati prima e dopo il suo svolgimento. Per avere maggiori informazioni ed essere sempre aggiornati sul programma è possibile telefonare allo 0172-712536, scrivere una mail a [email protected] o visitare il sito Internet https://www.entemanifestazioni.com/quintessenza.

