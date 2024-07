Presentato il catalogo di Guala sui ritratti degli Scarampi, in mostra fino al 29 settembre

E’ stato presentato a Palatium Vetus il catalogo della mostra che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha dedicato alla galleria di 23 ritratti di antenati della famiglia Scarampi, opera del pittore casalese Pietro Francesco Guala, provenienti dal castello di Camino. Come ha ricordato il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano: “La mostra è un’iniziativa di eccezionale valore culturale, che travalica i confini della provincia di Alessandria per interessare l’intero territorio nazionale. Il ciclo pittorico, opera di un protagonista indiscusso della pittura figurativa casalese della prima metà del ‘700, costituisce infatti un unicum. Siamo molto soddisfatti dell’affluenza del pubblico e delle visite effettuate dalle scolaresche per conoscere le eccellenze artistiche del nostro territorio”.