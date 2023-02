Novi Ligure: l’11 marzo apre la mostra “Nel nostro piatto” per capire, scegliere e controllare

La mostra “Nel nostro piatto” si terrà a Novi Ligure dall’11 marzo al 25 aprile 2023 presso il Museo dei Campionissimi, promossa dalla Regione Piemonte e organizzata dalla Città di Novi Ligure, con la collaborazione dell’IIS Ciampini-Boccardo e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo Sezione di Novi Ligure.

Il tema

Il bisogno di cibo per gli uomini è insieme una necessità, un’impronta pesante per il pianeta e una sfida per il futuro prossimo. La mostra aiuterà i visitatori a conoscere e a confrontarsi con buone pratiche individuali e collettive, suggerite ai singoli senza prescrizioni, come consigli. Spingerà a dedicare più tempo ad informarsi per poi passare alle azioni e alle scelte. La consapevolezza indurrà nuovi e più attenti comportamenti e abitudini. Le esposizioni interattive mireranno a far conoscere buone pratiche dei vari settori, modifiche legislative, attenzioni e investimenti che fanno capo al cibo: dall’agricoltura agli allevamenti, dalla trasformazione alla distribuzione.

L’obiettivo

Informare giovani e adulti, anche attraverso il gioco, sulla qualità del cibo che si consuma, sulla sua provenienza, sui metodi di produzione e le possibili conseguenze ambientali, sullo spreco alimentare. Essere a conoscenza della storia di un prodotto contribuisce a tutelare la nostra salute e l’ambiente in cui viviamo, temi sui quali il Piemonte ha riposto la massima attenzione approvando le linee guida regionali sull’educazione al cibo e sull’orientamento ai consumi.

Le parole

L’assessore regionale alla Cultura Turismo e Commercio, Vittoria Poggio, ha sottolineato: “L’Italia possiede la più prolifica azienda del cibo di qualità del mondo. Saper distinguere il buono dal cattivo, cosa può far bene o male, la differenza tra un prodotto artificiale o naturale, è un’operazione che tutela la nostra cultura. Con la nostra raffinata tradizione dobbiamo contaminare il resto del mondo invece di farci assimilare dalle mode, conquistando anche nuove fasce di mercato”.

Info

Ingresso libero. Orari: lun-ven 15-19; sab-dom 10-13 e 15-19, compresi Pasqua, Pasquetta e 25 aprile. Visite guidate su prenotazione. Scuole: mar-ven 9-12.

Museo dei Campionissimi (scuole e pubblico): tel. 0143 772230/71/77

e-mail: [email protected]