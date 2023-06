Al giorno d’oggi, è possibile attingere da un numero molto ampio di marchi di abbigliamento: dalla grande distribuzione agli atelier, fino ad arrivare ai piccoli brand che si fanno strada nel sempre più competitivo mercato della rete in cerca di successo. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta quando si tratta di scegliere un capo con cui arricchire i propri outfit e impreziosire il guardaroba. Tutta questa varietà conduce anche alla necessità di avere un occhio più attento nei confronti della qualità e del tipo di indumenti, soprattutto quando si parla di vestiti che saranno indossati giornalmente come le felpe.

Ovviamente il tipo di tessuto, le finiture e gli elementi come zip, tasche e cappuccio danno subito un’idea della qualità di una felpa. Sebbene in una foto non sia facile valutare appieno questi aspetti, suggeriamo di dare uno sguardo a queste felpe personalizzabili esposte nel catalogo di fullgadgets.com per farsi un’idea quantomeno di quali siano i materiali più usati per questo indumento. Insomma, quando si sceglie una felpa non bisogna lasciarsi abbagliare dal design delle stampe o dai colori, siccome la qualità rappresenta un carattere prioritario per poter rendere efficace in una combinazione questa tipologia di capi.

Al di là di questo, oggi le apparenze sono importantissime e, per questo motivo, investire su capi di buona qualità è necessario sia per le aziende che intendono offrire indumenti brandizzati a staff e clienti che per i privati, specie quando si tratta di idee regalo. Tra gli altri fattori che rendono la qualità di una felpa un aspetto necessario, troveremo anche e, forse, soprattutto, la durabilità degli stessi. Nelle prossime righe, comunque, abbiamo stilato un elenco degli aspetti da considerare per riconoscere una felpa di buona qualità e distinguerla dagli altri indumenti.

Vestibilità

Quando se ne ha la possibilità, una delle prime cose da prendere in considerazione quando si sceglie una felpa e ci si vuole accertare in merito alla qualità, è come il capo calza. Se la felpa è stata cucita simmetricamente e in modo proporzionale affinché calzi bene su un corpo, allora avrete già fatto uno step nei confronti di un indumento accattivante e piacevole da indossare. La vestibilità inficia anche sulla comodità e sul comfort che si prova a sfoggiarlo in pubblico. Quando si acquista un capo in rete e non si ha la possibilità di controllare questo aspetto, vi suggeriamo di leggere le recensioni e, in particolare, di mettervi in cerca di qualche foto da parte dei clienti che lo hanno già provato.

Cuciture e materiali

Attenzione, anche solo dalle foto, all’integrità delle cuciture e al verso che seguono. Fate attenzione che siano dritte e ben salde, specie se ne avete modo di persona. Ovviamente, le cuciture di qualità vanno eseguite su tessuti confortevoli e naturali. La cosa migliore è scegliere felpe in lana o cotone caldo, in funzione anche della stagione e del tipo di indumento di cui ci si mette in cerca. Un buon modo per controllare la qualità del tessuto è anche provando a manipolarlo con le dita, scoprendone l’elasticità.

Stampe e fantasie

Infine, considerate il colore della felpa e la qualità delle stampe. In quelle più costose, questi lavori vengono eseguiti con dei processi di qualità, in grado di imprimere brand, design e stampe di vario genere in maniera solida, evitando che sbiadiscano o si rovinino a seguito dei vari lavaggi. Acquistare una felpa di qualità significa salvare il vostro bucato, evitando che gli indumenti scoloriscano e, soprattutto, possedere un capo indossabile anche per diversi anni se tenuto bene e lavato seguendo le giuste modalità.