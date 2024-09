10 idee di design per sfruttare al meglio piccoli spazi

Arredare un piccolo spazio potrebbe sembrare facile, ma in realtà non lo è affatto, e probabilmente se state leggendo questo articolo ve ne sarete già accorti da soli. Acquistare i mobili sbagliati o scegliere una disposizione errata potrebbe rendere un appartamento meno vivibile. Mettendo in campo soluzioni più adeguate si può invece riuscire a ottimizzare l’utilizzo dello spazio, prendendo al tempo stesso precise decisioni in fatto di stile e design. Gestire al meglio gli spazi non significa sacrificare la propria passione per le ultime tendenze in fatto di arredamento.

Per tutti questi motivi oggi si possono trovare sul mercato tanti mobili e elementi di arredo che rispondono proprio a queste esigenze. Tra le soluzioni più apprezzate ci sono divani dalle piccole dimensioni, personalizzati e divani letti, che possono trasformarsi in veri e propri letti, così da accogliere eventualmente gli ospiti. Se siete alla ricerca di soluzioni, idee e consigli per utilizzare al meglio i piccoli spazi non dovete far altro che continuare a leggere.

Mobili multifunzionali

Se desiderate arredare piccoli spazi dovreste prendere in considerazione l’idea di acquistare dei mobili multifunzionali, pronti a essere utilizzati in modo diverso a seconda del momento della giornata o della situazione che si ha di fronte. Ad esempio ci sono molti tavoli estensibili, che all’occorrenza possono essere allungati per ospitare un maggior numero di persone. Magari durante la giornata si usano per lavorare in smart-working, e poi si aprono al momento della cena. Oppure ci sono letti che sotto al materasso e alla rete hanno degli spaziosi cassetti, dove sistemare ogni genere di oggetto, dalle coperte ai vestiti messi via durante il cambio di stagione.

Soluzioni per lo stoccaggio

Nel paragrafo precedente abbiamo già parlato di quei letti che ospitano al loro interno dei cassetti. Si tratta di una funzione da non sottovalutare: per chi ha poco spazio a disposizione è fondamentale trovare soluzioni per sistemare gli oggetti di cui di solito non si ha bisogno. L’alternativa altrimenti è il caos e il disordine, elementi che rendono un appartamento meno vivibile. Perdere tempo per cercare ciò di cui si ha bisogno può essere davvero irritante.

Se siete alla ricerca di arredamenti di questo tipo vi informiamo che oltre ai letti ci sono divani con vani nascosti e armadi a scomparsa, ad esempio.

Mobili su misura

Acquistare mobili su misura potrebbe essere più costoso rispetto al comprare dei mobili già disponibili in un negozio, ma in alcune situazioni potrebbe trattarsi della decisione migliore. Quando si ha poco spazio a disposizione è di grande importanza riuscire a utilizzare nel migliore dei modi ogni angolo libero, e ciò a volte potrebbe essere possibile solamente con un mobile progettato e realizzato ad hoc.

Spesso ciò accade per le cucine, per le quali possono essere fabbricati dei moduli ben precisi, pronti a incastrarsi tra di loro.

Spazi verticali

A volte cambiare la propria prospettiva può fare la differenza. Se lo spazio a terra è limitato lo stesso spesso non vale per lo spazio verticale. Le pareti possono rivelarsi un’ottima opportunità per ottimizzare l’utilizzo dello spazio all’interno della propria abitazione. Esistono diversi elementi di arredo pensili, come le mensole e gli armadietti sospesi. Si installano facilmente, senza dover operare particolari interventi. In più cercate di acquistare mobili che abbiano uno sviluppo verticale, più che orizzontale. In questo modo riuscirete a occupare poca superficie a terra.

I ripiani modulari

Oggi molte aziende che operano nel settore dell’arredamento propongono dei ripiani modulari, che possono essere ampliati o ridotti a seconda di quelle che sono le esigenze di chi sta organizzando un determinato spazio. L’obiettivo è quello di unire design e funzionalità, offrendo al pubblico delle ottime alternative per l’organizzazione e lo stoccaggio di decorazioni, libri e molto altro.

Curare l’illuminazione

Anche l’illuminazione ha il suo peso. Iniziamo dicendo che vale quanto già affermato nel paragrafo precedente: luci sospese o attaccate al soffitto rappresentano una soluzione migliore in confronto alle lampade da poggiare a terra o su un tavolo. In più vi consigliamo di lasciare che la luce naturale entri il più possibile, evitando di coprire le finestre con tende troppo spesse.

L’importanza dei colori

Oltre all’illuminazione dovreste dare la giusta importanza anche alla scelta dei colori. Alcune tonalità fanno apparire gli ambienti domestici più ampi e luminosi, mentre ci sono colori che portano a ottenere l’effetto opposto.

Tra le tinte che più favoriscono la luminosità degli ambienti ci sono il bianco e il grigio chiaro, alle quali possiamo aggiungere colori come il beige. In generale le tonalità pastello sono una valida scelta.

Alcuni designer suggeriscono inoltre di optare per delle pareti monocromatiche, evitando

di dividere lo spazio in due o più colori.

Usare gli specchi

A proposito di luminosità, non possiamo di certo dimenticare gli specchi. Questi elementi di arredo possono avere un importante ruolo nell’organizzare uno spazio ristretto. Gli specchi in primis riflettono la luce, e ciò rende gli ambienti decisamente più luminosi. In più se vengono disposti nei punti giusti possono creare l’illusione che la stanza sia più grande. Ciò vale sia per gli specchi molto grandi, come quelli a parete, sia per gli specchi di dimensioni più contenute. Potete divertirvi a fare delle prove per capire quale sia la posizione migliore, in relazione alla struttura della stanza e alla distribuzione dei mobili.

Dividere gli spazi in zone

Potrebbe sembrare strano da dire, ma anche in un ambiente piccolo si possono creare più spazi. Lo scopo della cosiddetta “zonizzazione” è quello di favorire una maggiore sensazione di ordine, lasciando che ogni punto abbia una specifica funzione. Per ottenere questo effetto non serve necessariamente creare delle barriere “fisiche”. A volte basta poco, come una differente distribuzione dei mobili o il posizionamento di un tappeto.

Porte a scorrimento

Le classiche porte fanno sì che alcuni spazi non possano essere utilizzati, poiché devono essere lasciati liberi per il movimento della porta stessa. Questo può essere un fattore da non sottovalutare per chi ha un’abitazione piccola, dove ogni superficie è importante. La migliore soluzione è quella di sostituirle con delle porte a scorrimento, che scompaiono nel muro invece di fare il solito movimento intorno ai cardini. Ciò permette di utilizzare al meglio ogni spazio disponibile, disponendo i mobili con la certezza che essi non saranno da ostacolo per le porte.