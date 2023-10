Prosegue l’impegno in campo editoriale del Circolo culturale I Marchesi del Monferrato, sempre attivo nella diffusione della storia e della cultura del nostro territorio. Quest’anno si è scelto di dare alle stampe una raccolta di scritti a firma di Silvia Perosino, dal titolo “Colline di carta”, che hanno il pregio di essere una riuscitissima via di mezzo fra saggistica e narrativa, fra espressione di amore per la letteratura (ogni articolo prende le mosse dalla lettura di un romanzo oppure di un saggio) e l’idea di vivere, con la scrittura, delle vere e proprie passeggiate sentimentali nel cuore del territorio piemontese, tra Monferrato, Langhe e Roero, perorando l’idea di fondo che la promozione turistica possa essere supportata e vivificata anche attraverso la narrativa.

La presentazione del volume avverrà sabato 21 ottobre ad Aramengo (AT).

Ore 16 presso il Laboratorio Nicola Restauri, via Mazzini 20.

Dopo il lungo giro nel Monferrato alessandrino, girovagando fra le colline dell’ovadese e del casalese, e un affaccio sull’astigiano a Castelnuovo Belbo, Colline di Carta prosegue nei territori di origine dell’autrice Silvia Perosino. L’appuntamento prossimo è quello del famoso e importante Laboratorio Nicola Restauri, sede dell’Associazione eredità culturale Guido Nicola per il restauro, promotrice dell’incontro. L’Associazione è nata nel 2015 per iniziativa dei familiari in memoria del fondatore Guido Nicola, che insieme alla moglie Maria Rosa Querini Borri iniziò l’attività di restauro nel 1947.

La pubblicazione

“Colline di carta” è una impreziosita dal pregevole lavoro di impaginazione e stampa fornito dalla casa editrice Langhe, Roero e Monferrato, la cui professionalità si è ben accompagnata con gli obiettivi editoriali del Circolo. Ricordiamo che il volume può essere acquistato nel corso delle presentazioni oppure richiesto tramite e-mail all’indirizzo [email protected], con successiva spedizione del libro.