Sotto la splendida tela “Le nozze di Cana” di Gugliemo Caccia, detto il Moncalvo , domani mercoledì 10 aprile alle 16.30 , sarà presentato “Per Donna ch’io sij” , il libro di Anna Maria Ronchi dedicato a Orsola Maddalena Caccia, figlia del celebre pittore.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione “Amici della Biblioteca dell’Ospedale”, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria.

In via Venezia 16, nella Sala Moncalvo dell’Ospedale–Universitario di Alessandria, con l’autrice del libro si ripercorreranno le vicende di Theodora, nata nel 1596 a Moncalvo e divenuta suora col nome di Orsola Maddalena. Nella quarta di copertina di legge: “Della pittrice sono stati studiati numerosi aspetti, della donna sono rimasti in ombra molti tratti. Il racconto della sua vicenda umana, attraverso l’analisi di documenti d’archivio, ha permesso di ricostruire storie e intrecci corali dell’ambiente e del territorio circostanti a lei contemporanei”.

L’autrice

Anna Maria Ronchi ha svolto la sua attività professionale come insegnante di lettere nei licei alessandrini. Laureata in Lettere presso l’Università di Torino, non ha mai cessato di fare ricerca archivistica e sul territorio, occupandosi in particolare di storia di genere e di storia sociale.