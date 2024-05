Brivido Cafe’ con Retrogusto: Rossana Balduzzi presenta domani il libro “L’ottavo mondo”

“L’ottavo mondo” è un thriller gotico ambientato ai giorni nostri. Gli spazi sono principalmente quelli della borghesia media e in parte quelli dell’alta società, luminosi ed eleganti, ma quando la storia passata prevale, la scenografia gotica prende il sopravvento. La storia si sviluppa tra Parigi, Roma, Praga e le isole corse: in un susseguirsi adrenalinico di colpi di scena le due ricercatrici, Angelique e Delfine, scoprono man mano la verità, non potendosi fidare di nulla e di nessuno e dovendo combattere oltre che per la loro vita anche per quella del genere umano.