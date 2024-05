“Il calice di Chiara”, l’ultimo libro di Chiara Angeli. Presentazione il 23 maggio a Firenze

Donne, orgoglio e libri a Firenze con la scrittrice Chiara Angeli, giovedì 23 maggio alle 19, presso la Sala del “FuoriOnda”, in Piazza Dante Alighieri 49 (Borgo San Lorenzo). Chiara Angeli presenterà il suo ultimo libro “Il calice di Chiara”, introdotta dall’editore Fabio Gimignani. Ingresso libero.

“Il calice di Chiara” è il libro che Chiara Angeli ha scritto, raccontando sé stessa e una sofferta rinascita interiore che la ha portata a diventare la donna di oggi. Dalla spensieratezza della gioventù alla consapevolezza di donna adulta, passando per il volontariato in Africa, le amicizie, l’amore, le delusioni e il dolore, Chiara racconta di come sia riuscita a ricostruirsi anche grazie al sostegno delle persona care e all’amore per una vigna, nella quale si è identificata riuscendo a creare qualcosa di unico.

La frase

“Se vuoi fare un passo avanti devi perdere un po’ l’equilibrio” è la frase che sintetizza il pensiero dell’autrice, ma che non vuole essere un’ode al compromesso: semplicemente la constatazione che siamo soggetti a mutare nel tempo; a crescere, a maturare… proprio come quel vino che con tanta dedizione Chiara è riuscita a produrre prendendosi cura di un appezzamento quasi abbandonato e riportandolo a uno splendore che solo impegno e amore assoluto possono creare.

Pubblicato da Edizioni Jolly Roger e distribuito da LibroCo Italia, “Il calice di Chiara” segna sia un punto d’arrivo che un punto di partenza nell’eterna avventura delle donne in un mondo fin troppo maschile. L’arrivo a una consapevolezza che nasce dal ritrovato amore per sé stessa, e la partenza verso nuovi traguardi che solo una profonda determinazione interiore è in grado di sostenere.

La presentazione sarà allietata da una degustazione dei vini prodotti dall’Azienda guidata dalla stessa Chiara Angeli, ai quali sarà possibile abbinare una selezione di sfiziosità realizzate grazie all’estro creativo di Rebecca Specogna, titolare del “FuoriOnda”.