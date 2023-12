Tutto pronto a Casale Monferrato: il Capodanno torna in Piazza dopo 10 anni

Il 31 dicembre presso il “Mercato Pavia” Piazza Castello

Sul palco alle ore 22,45 SOFIA LETO direttamente da “Io canto Generation”

Dalle ore 20,00 INGRESSO GRATUITO SINO AD ESAURIMENTO POSTI

ATTENZIONE: L’accesso all’evento è consentito dalle ore 20,00.

Sono vietati: bottiglie di vetro, lattine, fuochi d’artificio, petardi, armi, oggetti contundenti

IL PROGRAMMA

Ore 22,30 – Musica e animazione con i successi di tutti i tempi alla consolle dj Luciano Tirelli di Radio Gold

sul palco , giovane allieva alessandrina del maestro Tiziano Spigno dell’Alexandria Music School Ore 23,15 – aspettando l’anno nuovo “LASER SHOW” – sorprendente Spettacolo di Luci e Colori!!

Il laser show è uno spettacolo moderno e tecnologicamente avanzato realizzato grazie all’utilizzo di potenti proiettori di luce colorata ad altissima resa. Musiche Epiche, colonne sonore e musiche dal grande impatto emozionale saranno il sottofondo d’eccezione per un grande spettacolo!!

Diretta radio del Capodanno di Casale Monferrato congiunta su Radio Gold Alessandria: si puo’ ascoltare in tutta la provincia di Alessandria in FM e nelle province di Torino, Cuneo, Biella, Asti in DAB+.

Radio Gold Pavia: si può ascoltare in tutta la provincia di Pavia in FM, nelle province di Varese, Monza Brianza, Milano, Bergamo, Brescia in DAB+.

La diretta si può seguire in streaming sul sito radiogold.it e su tutte le piattaforme digitali: TuneIn, radio player ecc. Su smartspeaker: Alexa e Google Home.

La Redazione Social racconterà l’evento con news, curiosità e dirette su Facebook e Instagram

INFO

https://www.comune.casale-monf errato.al.it/Capodanno2024