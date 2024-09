Festa del Vino a Casale per aiutare la ricerca: al ristorante scegliete piatti e bottiglie selezionati

Si rinnova l’iniziativa solidale del “Piatto della Ricerca” e della “Bottiglia della Ricerca”. Anche nel 2024 Solidal per la Ricerca e DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione) saranno protagonisti con lo slogan “Sostenere la Ricerca non è mai stato così facile” dell’evento settembrino per eccellenza: la Festa del Vino del Monferrato Unesco di Casale Monferrato.

Grazie alla disponibilità del Comune di Casale e alla rinnovata collaborazione di Pro Loco e Produttori, durante i 2 prossimi weekend (13-14,-5 e 20-21-22 settembre) i partecipanti della 63^ edizione potranno sostenere la ricerca semplicemente gustando le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Scegliendo “Piatto della ricerca” e “Bottiglia della ricerca” presenti nei menù di 31 Pro Loco e 22 Produttori vitivinicoli, parte del ricavato sarà destinato a Solidal per la Ricerca per l’attivazione nella sede nell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato del DAIRI di una Borsa di Studio per un ricercatore nell’ambito delle patologie ambientali e delle malattie amianto–correlate.

I piatti della ricerca