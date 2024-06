Si parte nella chiesa alessandrina di San Giovanni Evangelista (quartiere Cristo) con un concerto inedito per organo a quattro mani.

La 45^ rassegna di concerti si svolgerà da fine giugno a metà settembre e comprenderà 18 eventi distribuiti su tutto il territorio provinciale, compreso quello di Mioglia (SV), appartenente alla Diocesi di Acqui Terme, nella cui chiesa Parrocchiale si trova uno straordinario strumento recentemente restaurato.

Le conferme

Il taglio internazionale della rassegna, grazie alla presenza di alcuni artisti di gran nome e di lunghissimo corso provenienti da Germania, Svizzera, Polonia, Spagna e, per la prima volta, dalla Georgia e Finlandia.

La collaborazione con il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria, accogliendo la proposta di un “Ensemble” molto particolare formato da polistrumentisti, due dei quali sono docenti, che proporrà uno spettacolo molto innovativo.

Le parole

Spiega il presidente della Fondazione CRAL, notaio Luciano Mariano: “Partecipiamo a questo progetto tramite il bando “Musica e dintorni”, per promuovere iniziative culturali di alto livello e raggiungere un pubblico vasto e variegato, valorizzando gli strumenti storici presenti nelle chiese della provincia”.

Così il presidente della Provincia, Enrico Bussalino: “Vogliamo rendere la provincia di Alessandria una destinazione di riferimento per i turisti, offrendo loro l’occasione di scoprire la bellezza e la storia. Voglio ringraziare l’Associazione Amici dell’Organo e la prof.ssa Letizia Romiti che, con passione e dedizione, proseguono nel percorso”.

Il programma

28 giugno – ore 21 – Alessandria, chiesa di San Giovanni Evangelista: Giuliana Maccaroni e Martino Porcile, duo organistico – brani del repertorio organistico a quattro mani dal Settecento in poi;

29 giugno – ore 21 – Castelnuovo Scrivia, chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo: Zeno Bianchini, organo (Italia – Germania) – brani del ‘600 e ‘700;

10 luglio – ore 20.30 – Arquata Scrivia, chiesa Parrocchiale: Daniela Scavio, organo – brani per organo di Bach, Zipoli, Perosi, Haendel

14 luglio – ore 21 – Casale Monferrato, chiesa di Sant’Ilario: Fabio Re, organo – musiche dell’800 operistico italiano

15 luglio – ore 21 – Alessandria, chiesa di Nostra Signora del Carmine: Norbert Itrich, sassofono (Polonia), Ivan Sarajishvili (Georgia), organo – brani di autori italiani e stranieri da Bach ai nostri giorni

21 luglio – ore 18 – Novi Ligure, Basilica della Maddalena: Michal Gondko, liuto (Polonia), Corina Marti, organo (Svizzera) – brani strumentali dal basso Medio Evo al Rinascimento

27 luglio – ore 21.30 – Castelspina, chiesa Parrocchiale: Letizia Romiti, organo – brani di Andrea Gabrieli, Kerll, Bach, Pagliai

28 luglio – ore 17 – Grondona, chiesa Parrocchiale: Rossella Croce (violino barocco), Davide Brutti (cornetto), Nicola Lamon (organo) – brani rinascimentali e barocchi

4 agosto – ore 17 – Ottiglio, chiesa Parrocchiale: Mario Valsecchi, organo – brani italiani dal ‘600 all’800

24 agosto – ore 21 – Mioglia, chiesa Parrocchiale: Doralice Minghetti (ocarina), Giuseppe Monari (organo) – musica antica italiana

1° settembre – ore 16.30 – Voltaggio, Oratorio del Gonfalone: Marianna Prizzon (soprano), Claudio Gasparoni (viola da gamba), Lorenzo Marzona (organo) – brani di Vivaldi, Pergolesi, Haendel, Bach, Mozart

5 settembre – ore 21 – Spigno Monferrato, chiesa Parrocchiale: Angel Hortas, organo (Spagna) – musica barocca spagnola

6 settembre – ore 21 – Serravalle Scrivia, chiesa Parrocchiale: Angel Hortas, organo (Spagna) – musica spagnola ed italiana dal ‘600 all’800

7 settembre – ore 18 – Tortona, Santuario Madonna della Guardia: Tuomas Pyrhoenen, organo (Finlandia) – brani dell’800 e del ‘900

8 settembre – ore 17.30 – Castellar Guidobono, chiesa Parrocchiale: Ensemble “Spiritosi Affetti” Silvio Rosi (voce), Massimo Lombardi (tiorba), Donato Sansone (flauti dolci), Daniele Boccaccio (organo e cembalo) – concerto-narrazione sulla vita di Domenico Zipoli

13 settembre – ore 21 – Frugarolo, chiesa Parrocchiale di San Felice: Irene de Ruvo, organo – brani di Byrd, Pachelbel, Bach e dell’800 italiano

14 settembre – ore 18.30 – San Salvatore, chiesa Parrocchiale di San Martino: Francesco Caneva, organo – musiche del tardo Ottocento italiano e Francese

15 settembre – ore 18 – Ovada, Oratorio dell’Annunziata: Roberta Tribocco (flauto traverso), Manuele Barale (organo) – Brani per flauto ed organo del ‘600 e del ‘700