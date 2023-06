Dopo le pubblicazioni dei precedenti singoli “Per Come sei tu” e “Giuda”, il cantautore Fase, al secolo Valerio Urti, torna con la sua nuova canzone dal titolo “Nena”, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano, pubblicato su etichetta Digital Noises con distribuzione Artist First, è un inno all’universo femminile, un riscatto da cantare a squarciagola contro chi punta il dito giudicando.

Biografia

Fase è il nome d’arte di Valerio Urti, cantautore torinese, già conosciuto dagli addetti ai lavori in passato come frontman del progetto Fase39. La volontà di modificare il percorso artistico prese forma durante i mesi di lockdown, dove Valerio scrisse gran parte dei brani che compongono il nuovo lavoro.

“L’esigenza di combattere i propri mostri rimanendo soli con sé stessi”, come citato dal cantante, è stata la scintilla che ha dato vita al nuovo percorso artistico. Proprio da questa sua affermazione nasce il primo singolo “Per come sei tu”, un brano che mette a nudo il cantante, raccontando delle crisi di panico che lui stesso vive. Nel dicembre 2022 arriva “Giuda”, brano che racconta dell’ossessione compulsiva di tradire sé stesso. Nel prossimo autunno pubblicherà il disco d’esordio e darà il via ad una serie di concerti in giro per l’Italia.

Link

Instagram: https://www.instagram.com/_faseofficial_/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/267IMnmeHSqszRXxmaDYx5