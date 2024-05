“Karting in piazza” con ACI per i piccoli utenti della strada. Il successo della manifestazione

Si è conclusa ad Alessandria la due giorni di “Karting in Piazza” (22 e 23 maggio) con un successo strepitoso . L’evento è stato pensato come strumento efficace per promuovere la sicurezza stradale tra i giovani.

La manifestazione

Il nuovo format studiato dall’ACI utilizza valori e personaggi dello sport per avvicinare i bambini alla sicurezza stradale e alla mobilità ecosostenibile . Sono stati 330 i bambini della nostra città, tra 7 e 9 anni, che hanno provato l’emozione di guidare un vero kart, imparando le 10 Regole d’Oro della Sicurezza Stradale. Ad una prima parte teorica sulle nozioni del codice stradale, è seguita una parte pratica che ha permesso loro di districarsi su un percorso protetto, guidando un vero kart a trazione elettrica , protagonisti anche di una staffetta a tema.

Gli ospiti

Era presente il 14enne Lorenzo Sammartano , giovane promessa del karting nazionale, che ha fatto parte della squadra dei formatori, trasmettendo agli intervenuti la passione per lo sport e molte nozioni tecniche. La sua presenza è stata un esempio di educazione e rispetto, valori che devono essere perseguiti nello sport come nella vita di tutti i giorni. Fra gli sportivi intervenuti i piloti Rinaldo Capello, Piero Necchi e Andrea Bodellini.

Le parole

Così il direttore di ACI Alessandria: "La partecipazione entusiasta dei bambini e il supporto delle autorità e dei partner ci confermano l'importanza di continuare su questa strada. È stato un piacere vedere i volti sorridenti dei ragazzi mentre imparavano divertendosi". E così il presidente di ACI Alessandria: "Questa edizione di 'Karting in Piazza' ha superato ogni nostra aspettativa, grazie all'impegno di tutti i partecipanti e collaboratori. Siamo già al lavoro per pianificare prossime sessioni formative."

Sponsor dell’evento il concessionario Grandi Auto. Un tributo speciale va al Gruppo AMAG, senza il cui impegno non sarebbe stato possibile partecipare per molti giovani. Alla realizzazione hanno contribuito Comune, Provincia e Questura di Alessandria, lo staff di Karting in Piazza, le scuole e i rispettivi Dirigenti, la Sara Assicurazioni.

Info

Ufficio Stampa ACI Alessandria, email: [email protected]

Telefono: +39 0131-260553