Il “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 2023 cresce rinnovando la formula e aggiungendo un week end

Il “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 2023 cresce e si rinnova, allungando la sua durata da due a tre week end con l’intento di presentarsi ogni settimana diversificato anche nell’allestimento.

Dopo il successo del cambio di location dell’anno scorso, la 6^ edizione dell’unico Oktoberfest ufficiale Paulaner in Italia che riproduce fedelmente, seppur in miniatura, quello originale di Monaco di Baviera, si svolgerà nuovamente nell’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo, in via Aldo Viglione 1, nella frazione di San Rocco Castagnaretta.

La prima botte verrà aperta con il tradizionale martello di legno dei mastri birrai bavaresi giovedì 21 settembre, mentre l’ultimo boccale verrà spillato domenica 8 ottobre.

I giorni di apertura complessivi saranno 12, in quanto per ciascuna delle tre settimane il “Paulaner Oktoberfest Cuneo” sarà aperto dal giovedì alla domenica, mentre dal lunedì al mercoledì resterà chiuso anche per consentire agli organizzatori di riallestire l’area esterna ai padiglioni.

L’evento si svolgerà da giovedì 21 a domenica 24 settembre, da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre e da giovedì 5 a domenica 8 ottobre 2023.

Informazioni e aggiornamenti sul sito Internet: http://www.oktoberfestcuneo.it .