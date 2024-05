Guardia di Finanza di Alessandria: fare Goal per la solidarietà. L’evento ieri a Tortona

Nel pomeriggio di ieri, presso lo stadio “Fausto Coppi” di Tortona, si è svolto il quadrangolare di calcio organizzato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Alessandria che ha visto sfidarsi le rappresentative dei finanzieri della provincia di Alessandria, dei Carabinieri, dell’amministrazione comunale di Tortona e l’Associazione sportiva dilettantistica Audax di Tortona.

L’evento sportivo, patrocinato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, è stato organizzato per celebrare il 250° Anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, ma soprattutto con la finalità di raccogliere fondi da devolvere al “Piccolo Cottolengo – Don Orione” di Tortona, struttura che offre cure mediche e psicopedagogiche ai bambini bisognosi.

Il “calcio di inizio” è stato affidato ad Anderson Hernanes, noto calciatore brasiliano che ha militato in importanti squadre italiane. I vari incontri si sono svolti con sana competizione, ma grande fair play, in un clima di festa. Il quadrangolare ha visto vincitrice la squadra dei Carabinieri, che dopo una lunga serie di rigori ha battuto le Fiamme Gialle, ma a vincere in maniera assoluta è stato lo spirito di solidarietà che ha pervaso l’intero evento.

Al termine degli incontri è stato consegnato nelle mani di Suor Carmen dell’istituto “Piccolo Cottolengo – Don Orione” un assegno simbolico del valore di 5.000 euro, ma la raccolta di solidarietà è tuttora in corso. Dopo la cerimonia di premiazione tutti gli intervenuti hanno potuto apprezzare il rinfresco preparato dagli studenti dell’Istituto Santachiara di Tortona.