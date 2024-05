Da stasera, martedì 28 maggio, fino a sabato 1° giugno , torna “Fantasy – Festival di Circo Contemporaneo, Arte di Strada e Musica” , un progetto di MagdaClan circo , in collaborazione con il Comune di Frassinello Monferrato , che porta in un contesto collinare artiste e artisti di fama internazionale.

Oltre agli spettacoli nel weekend, sarà possibile anche partecipare all’evento Eccezione n.6 di MagdaClan, il 29 il 30 maggio alle 10.30 (su prenotazione). Il festival, che torna in Monferrato per la sua settima edizione, rientra nel progetto “Colli in circo”, di cui MagdaClan è portavoce.

Crediti

Colli in Circo è un progetto realizzato in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Frassinello M.to, Pro Loco di Frassinello M.to, Destinazione Monferrato e con il sostegno della Fondazione Crt e MIC-Ministero della Cultura in rete con C.Re.S.Co. e Talea.