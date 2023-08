Dalla Regione 860.000 € per promuovere manifestazioni e iniziative turistiche in Piemonte

Da lunedì 7 agosto fino a mercoledì 20 settembre resterà aperto un bando per la concessione di contributi a manifestazioni e iniziative turistiche di particolare rilevanza, anche sinergiche con grandi eventi in programma sul territorio nazionale e regionale e, dunque, in grado di generare flussi turistici e ricadute economiche importanti.

Il bando

Ha una dotazione di 860.000 euro, ed è finanziato al 50% dalla Regione e al 50% dal Fondo Unico sul Turismo dello Stato. Saranno concessi contributi ad enti pubblici o di diritto pubblico del Piemonte e ad associazioni senza scopo di lucro con sede legale in Piemonte, che svolgeranno attività di comunicazione e promo-pubblicità nell’ambito di manifestazioni ed eventi organizzati in Piemonte.

Il bando è consultabile nella sezione Bandi del sito regionale: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport

Le parole

Spiega l’assessore alla cultura turismo e commercio, Vittoria Poggio: “L’obiettivo generale è di promuovere, attraverso gli eventi dedicati ai prodotti d’eccellenza e al turismo sostenibile, la diffusione e la conoscenza di pratiche enogastronomiche, consumo di cibo più attente all’impatto ambientale, sociale, culturale ed economico, legate all’importante tradizione agroalimentare piemontese oltre alla pratica di attività turistiche tese a preservare il pregio ambientale e la biodiversità del territorio”.