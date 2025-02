SANREMO (ITALPRESS) – Alessandro Cattelan racconta il suo Dopo Festival, che promette ironia e leggerezza, ispirandosi ai modelli di Fiorello, Elio e le Storie Tese e Nicola Savino con i Gialappi. Con lui, Selvaggia Lucarelli come opinionista fissa e Anna Dello Russo a giudicare i look dei cantanti. “Le porte sono aperte per tutti: cantanti e giornalisti”.

