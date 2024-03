Quattro portate in menù accompagnate dal racconto del prete-cuoco don Andrea Ciucci. La cena biblica è organizzata in collaborazione con gli Oblati di San Giuseppe.

Menù a 25 euro

Quattro portate realizzate e servite a tavola dagli allievi del 4° Anno con i rispettivi docenti e con la supervisione di don Andrea. Ogni portata sarà accompagnata da una lettura tratta dalla vita seconda di Tommaso da Celano e dalla Leggenda perugina.

Uovo farcito con leggera gremolada al prezzemolo, pane alla noce moscata e pepe nero abbrustolito.

“della semplicità sorprendente”

Pasticcio di gambero con crema di lenticchie.

“della ricchezza condivisa”

Ambrogino di pollo con spezie, frutta secca e verza stufata.

“della verità misericordiosa”.

Mostaccioli di Sora Jacopa con crema al vin santo.

“dell’amicizia consolante”

“Quando la parola di Dio attraversa la storia e plasma la vita degli uomini, l’odore di santità invade anche le cucine”. È questo lo spirito della cena in programma sabato 2 marzo alle 19,30 alla Scuola Alberghiera Colline Astigiane sede di Asti in Via Asinari 5.

S’intitola ‘Una cena Francescana insospettabilmente ricca di sapori e di Vangelo’. A guidare i commensali sarà don Andrea Ciucci, molto conosciuto ed apprezzato ad Asti come scrittore e appassionato di cucina.

Partner dell’iniziativa la Coldiretti di Asti che attraverso Campagna Amica promuove e valorizza i prodotti locali a km 0.

Info

Afp Colline Astigiane – Via Asinari 5 – ASTI – 0141/351420

[email protected]

Oblati San Giuseppe – C.so V. Alfieri, 384 – ASTI – 327 1283147

[email protected]