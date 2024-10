A Valenza la cerimonia di inaugurazione del Gem

Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte, la scorsa settimana ha tagliato il nastro inaugurale della sede del Gem, ITS appartenente alla ‘Tam family’ che ha sede a Valenza. In occasione della cerimonia sono stati consegnati i diplomi ai primi 16 studenti che hanno concluso il biennio attivato nel 2022 nella città dell’oro.

“L’inaugurazione della nuova sede dell’ITS Gem è un passo fondamentale per il futuro del settore orafo e in quello gemmologico – ha commentato Elena Chiorino – laboratori di ultima generazione, simbolo di crescita, innovazione e opportunità per gli studenti, con risorse moderne che contribuiranno a preparare al meglio i giovani per un mercato del lavoro in continua evoluzione. Stiamo investendo nella valorizzazione dei talenti, motore strategico dell’intera Regione”.

Gli studenti che hanno conseguito il diploma, ottenendo la qualifica di Tecnico superiore di processo e prodotto orafo (con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo), sono: Gloria Carmellino, Marcello Genovese, Francesca Guttadauro, Angelica Iob, Asia Izzo, Alissa Mantero, Isabel Martinello, Malek Menzli, Fabiola Miglietta, Riccardo Piatto, Donatella Rapa, Giulia Sansone, Caterina Serafino, Alessandro Vaccari, Giada Vitobello.