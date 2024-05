L’edizione 2024 di Casale Comics & Games si è contraddistinta per il grande successo di pubblico, ma soprattutto per la sua esclusiva vocazione solidale. Il ricavato totale ha superato i 2.300 euro ed è stato devoluto a Solidal per la Ricerca per il lavoro su patologie ambientali e malattie amianto-correlate.

La generosità

Grazie all’aiuto di partner d’eccezione (Daniela Balbi e Adriano Taricco di mON), la referente Daniele Statella e la famiglia Portinaro, produttrice dei Krumiri Rossi, nel fine settimana 25-26 maggio, sono stati raccolti fondi per aiutare il DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, con sede all’Ospedale “Santo Spirito” di Casale Monferrato e all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

I Krumiri e i disegni

Particolarmente apprezzate le scatole di Krumiri Rossi in edizione limitata, rese uniche dalle illustrazioni dei celebri disegnatori presenti. Gli stessi artisti hanno dato un grosso contributo donando le tavole originali dei fumetti. Con tanto di martello di Thor , sono state battute all’asta opere di rara bellezza e anche due scatole di Krumiri Rossi illustrate da due mostri sacri del Comics mondiale, come Yoshiko Watanabe e David Lloyd : in particolare, la confezione firmata da quest’ultimo e caratterizzata dall’inconfondibile volto del “suo” V per Vendetta, è stata venduta per ben 150 euro. Al termine i fondi raccolti dall’asta con stati di oltre 600 euro.

Il DAIRI

Una delle sedi, coordinata da Marinella Bertolotti, si trova all’ospedale “Santo Spirito” di Casale Monferrato, dove dal 2021 sono presenti professionisti che operano con particolare attenzione alle patologie ambientali. L’obiettivo è realizzare un percorso che metta al centro la ricerca.