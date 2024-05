Il brano è stato presentato ieri all’evento ‘Arena di Pace’, svoltosi all’Arena di Verona con la presenza di Papa Francesco.

Il 16 maggio è uscito in digitale ‘Colmaredentro’, il brano che segna il ritorno sulla scena musicale di Felicity, la cantante italo-australiana che ha partecipato all’edizione 2023 di X Factor, arrivando ai bootcamp nella squadra di Morgan.

Il nuovo singolo, pubblicato su etichetta Senza Dubbi e scritto dalla stessa artista con Anastasia Brugnoli e Veronica Marchi, racconta di attese e di speranze, ma anche di colmare quel vuoto che ognuno si porta dentro. Il brano è impreziosito dal suono della cornamusa del musicista spagnolo Hevia.

Una melodia coinvolgente che rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico di Felicity e ti trasporta nel suo magico mondo, dove la sua capacità di attraversare generi e di brillare in contesti diversi, la rende figura eclettica e di impatto nella scena musicale contemporanea.

Le parole

Spiega Felicity: ‘’Sono cresciuta con la mia famiglia divisa in due dal mondo. Ogni volta che nonna veniva a trovarci era una festa ed era un momento speciale, ma quando doveva ripartire, era sempre come quando le feste finiscono e rimangono tanti bei ricordi e tanta nostalgia. L’ultima volta sono ripartita io, quella volta dall’Australia ci siamo date un ultimo saluto. Cosa ci ha divise? In mezzo c’è il mare, che collega tutto e tutti, quel mare che colma le distanze, quel mare che nonna dopo la guerra ha solcato con la nave da Trieste per andare a raggiungere nonno nella speranza di una vita migliore”.

Biografia

Felicity Lucchesi è una cantante e pianista italo-australiana nata a Lucca nel 1994. Ha studiato e si è diplomata in pianoforte classico al Conservatorio di Lucca e ha poi portato il suo talento in varie parti del mondo. Tra i suoi successi, ha aperto il Giro d’Italia del 2018 a Gerusalemme, nel 2020 ha vinto il concorso “Una Sinfonia per Catalani” con il brano “Sogno”, eseguito da un’orchestra sinfonica. Ha anche vinto il primo premio al Christmas Contest del 2022 con la sua canzone “Christmas Comet” che le ha permesso di esibirsi al Concerto di Natale per la Pace in Vaticano. Come soprano del gruppo vocale StereoTipi, si è esibita nell’estate 2023 al Teatro del Silenzio di Lajatico, al fianco di Andrea Bocelli. La sua carriera non si è limitata alla musica classica, ma si è sviluppata ampliando i suoi orizzonti musicali: nel 2023, ha partecipato a XFactor, raggiungendo i Bootcamp nella squadra di Morgan e ha attirato l’attenzione con la sua interpretazione di “Heroes” di David Bowie, che ha poi pubblicato sulle piattaforme digitali.

Link Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/3ETuy3kKhfymUklN7E5utE?si=hlKN8eUHTpe5plmpB10WAQ

Facebook: https://www.facebook.com/people/felicitylucchesi/100088153372968/

Instagram: https://www.instagram.com/felicitylucchesi/

YouTube: https://www.youtube.com/@felicitylucchesi