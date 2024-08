Università, in Piemonte 3 nuove residenze per studenti: 630 posti letto in più dal 2027

Via libera del Consiglio regionale al disegno di “Interventi urgenti in materia di residenzialità universitaria”, un provvedimento che consentirà a Edisu la realizzazione di 3 residenze universitarie in Piemonte. Sorgeranno a Torino (via Vanchiglia 4-6), Grugliasco (ex-ospedale psichiatrico infantile) e Novara (ex-centro sociale), per un totale di 630 nuovi posti letto, a disposizione degli studenti vincitori di borse di studio.

Il costo complessivo per la realizzazione dei tre progetti ammessi in I^ Fase ammonta a circa 71,38 milioni di euro, con un contributo del MIUR di circa 47 milioni di euro. Il costo totale dell’intervento per la realizzazione della residenza universitaria di Grugliasco è di circa 33,5 milioni di euro. Per la residenza di via Vanchiglia (Torino) il costo complessivo dell’intervento è di 29,2 milioni di euro, mentre a Novara la spesa sarà di 14,65 milioni.

Avvio dei lavori nella primavera 2025, consegna nel 2027.

Le parole

L’impegno della Giunta Cirio e del Consiglio regionale per valorizzare un’eccellenza come quella delle università è certificato dai numeri. Spiegano il vicepresidente Elena Chiorino e l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano: “Sei anni fa l’investimento per le borse di studio universitarie era di 42 milioni di euro, oggi arriviamo a 105 milioni. Segno inequivocabile di un’attenzione massima a un sistema eccellente che abbiamo ulteriormente valorizzato. Questo disegno di legge consente di aumentare la capienza di 630 posti letto. Ma già nella scorsa legislatura si aumentò da 2.094 a 2.600. Procediamo nel dare ai nostri studenti l’opportunità di abitare, garantendo il diritto allo studio universitario”.