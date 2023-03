“Tornando a casa”, il corto prodotto da Borsalino, sarà in doppia proiezione al Kristalli giovedì 23

Il cortometraggio “Tornando a casa” verrà proiettato nella sala Kubrik del Cinema Kristalli, via Giuseppe Parini 17 antistante piazza Luigi Ceriana, il prossimo giovedì 23 marzo, ad ingresso libero con spettacoli alle ore 18,30 e alle ore 20,45, con prenotazione opportuna al seguente link: https://calendly.com/events-borsalino/tornando-a-casa-cortometraggio-borsalino?month=2023-03&date=2023-03-23

Una delle location scelte per le riprese è stata Villa Guerci, ovvero il suo meraviglioso giardino, che mercoledì 20 luglio ha ospitato il set e per l’occasione sono state operate alcune trasformazioni scenografiche per rendere credibile l’ambientazione storica, in abiti d’epoca anni ’70.

Protagonista del cortometraggio è Gabriella, una donna alla ricerca di ispirazione, che compie un viaggio fra realtà e finzione nei luoghi della sua infanzia. Ambientato negli anni Settanta, Tornando a casa racconta in maniera evocativa la centralità della tradizione, della storia come fonte di ispirazione creativa, esaltando unicità e autenticità di una delle massime espressioni del Made in Italy nel Mondo. Con questo inedito progetto, Borsalino conferma il suo storico legame col mondo del cinema, che dall’epoca d’oro di Hollywood prosegue fino ai giorni nostri.

Trailer e locandina del cortometraggio si possono scaricare al seguente link:

https://www.dropbox.com/scl/fo/vesop9837a2dtbk4wo7v6/h?dl=0&rlkey=j33vhqg0x5b2bb414c201huh3