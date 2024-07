Il pubblico tornerà nello spazio dedicato alle proiezioni cinematografiche allestito nel cortile di Palazzo Cuttica, in via Parma 1, per la sempre apprezzata rassegna estiva di “Cinema sotto le stelle”, organizzata dal Comune di Alessandria con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ed il supporto tecnico dall’Associazione culturale Zampanò.

Il calendario propone ben 18 pellicole di grande qualità, di cui alcune molto recenti, che hanno riscosso un notevole successo di pubblico e di critica. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21:30 ed è previsto un biglietto d’ingresso di 4,50 euro, invariato rispetto alle ultime edizioni.

Programma luglio

Domenica 14 – “Kung Fu Panda 4”

Martedì 16 – “Palazzina LAF”

Venerdì 19 – “Un mondo a parte”

Domenica 21 – “Io Capitano”

Venerdì 26 – “Cattiverie a domicilio”

Domenica 28 – “Povere creature”

Martedì 30 – “Fast lives”

Programma agosto

Venerdì 2 – “Womka”

Lunedì 5 – “Perfect Days”

Venerdì 9 – “Estranei”

Domenica 11 – “Un colpo di fortuna – Coup de chance”

Martedì 13 – “Tatami”

Venerdì 16 – “Napoleon”

Domenica 18 – “Il gusto delle cose”

Giovedì 22 – “Anatomia di una caduta”

Domenica 25 – “Il piacere è tutto mio”

Martedì 27 – “La zona d’interesse”

Venerdì 30 – “As bestas”