VENEZIA (ITALPRESS) – Alla Mostra del cinema di Venezia è stato il giorno, tra gli altri, di Angelina Jolie che, in conferenza stampa, ha presentato il film in Concorso “Maria” di Pablo Larrain, biopic dedicato alla Callas. Al Lido tanti i giovani fan in attesa dell’attrice. Per l’occasione sono arrivati con largo anticipo lungo il red carpet, sotto il sole, chi alle 11 chi subito dopo pranzo, sperando in un autografo o in una foto. vbo/mrv

(fonte video: La Ragione)

