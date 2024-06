“Zonta Short Festival 2024”, la premiazione

“Zonta Short Festival, lo sguardo femminile sul quotidiano”.

Lanciato 14 anni fa da Zonta Club Alessandria come concorso nazionale per cortometraggi a regia femminile, oggi è noto e riconosciuto in tutta Italia.

Zonta Club Alessandria è l’unico club al mondo a promuovere in autonomia un concorso nazionale nella ‘settima arte’.

I premi

Zonta Club Alessandria investe sul lavoro delle donne nel mondo del cinema: vengono assegnati 3 premi in denaro per il miglior cortometraggio , la miglior regia e la miglior sceneggiatura per un totale di circa 3.000 euro.

Zonta Short Festival è il momento conclusivo durante il quale la giuria indipendente assegna i riconoscimento del Premio “Corto di Donna”.