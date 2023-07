Vercelli: un detenuto slavo ‘sbrocca’, distrugge il furgone del trasferimento e aggredisce gli agenti

Trasporto da incubo perla Polizia Penitenziaria del carcere di Vercelli, di scorta a un detenuto slavo trasferito a Ferrara. Racconta la vicenda, avvenuta martedì, il segretario regionale del SAPPE, Vicente Santilli: “È stato un incubo per i nostri colleghi, vittime di una aggressività delinquenziale incredibile. Il detenuto, durante il viaggio, ha dato improvvisamente in escandescenza e all’altezza di Alessandria ha iniziato a sbattere violentemente la testa contro le sbarre della cella del furgone, iniziando a distruggere tutto e mangiando pezzi di plastica e ferro di ciò che aveva rotto, tentando di impiccarsi con i cavi delle telecamere interne e aggredendo i poliziotti per fuggire. Una scena folle e surreale, che ha costretto la scorta a chiedere il supporto della Polizia stradale e del personale di Polizia Penitenziaria del carcere di Voghera, i più vicini al luogo dove era arrivata la scorta”.

Prima di continuare nella narrazione, mi viene da fare una considerazione sulle regole: ma perché i detenuti in trasferimento, all’interno dei furgoni, non sono ammanettati dietro la schiena, con i piedi bloccati, ancorati alla struttura?

Continua il racconto di Santilli: “Il detenuto è stato portato all’ospedale di Voghera e poi dimesso per proseguire il trasferimento a Ferrara. La scorta è arrivata a destinazione, ma il furgone era distrutto per migliaia di euro di danni. E’ folle tutto ciò: fa capire con chi hanno a che fare i nostri poliziotti in servizio”.

La solidarietà agli agenti

Vicinanza alla scorta del Reparto di Vercelli è arrivata anche da Donato Capece, segretario generale del SAPPE, che illustra bene la situazione: “È sempre più critica a causa di una popolazione detenuta refrattaria al rispetto delle regole, abituata da anni alla consapevolezza che tutto gli è dovuto. Chiediamo l’immediata applicazione dell’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi. Sarebbe opportuno dotare al più presto la Polizia Penitenziaria del taser“.