Treno passeggeri deraglia a Milano, feriti lievi

MILANO (ITALPRESS) – Un treno passeggeri è deragliato a Milano in via Pallanza all’incrocio con viale Fulvio Testi. Il deragliamento sarebbe stato provocato da un treno merci dopo che da quest’ ultimo si sarebbe improvvisamente sganciato un container. Sei le squadre dei Vigili del fuoco sul posto che stanno provvedendo oltre a mettere in sicurezza l’area anche alla discesa dei passeggeri dai convogli. Si segnalano sei feriti lievi. Si tratta di uno dei macchinisti che è stato ricoverato all’Ospedale Niguarda in codice giallo con un trauma torace e alla schiena. Cinque passeggeri hanno riportato varie contusioni. Due sono stati trasferiti all’Ospedale Fatebenefratelli, due al San Raffaele e uno al Policlinico, tutti in codice verde.

