Suicidi in carcere, 5 casi in Piemonte nel 2022

Sono stati 85, nel 2022, i suicidi accertati nelle carceri italiane. Di questi, 5 sono avvenuti in Piemonte: 4 a Torino e 1 a Saluzzo.

Lo studio

È stato elaborato dal Garante nazionale delle persone private della libertà personale e presentato in Regione nell’incontro “Il fenomeno dei suicidi in carcere: un’emergenza tragica e un grido d’allarm”e, organizzato e moderato da Bruno Mellano, Garante regionale dei detenuti.

Le parole

Ha scritto l’assessore alle Pari opportunità Chiara Caucino: “L’escalation dei suicidi in carcere è un’emergenza su cui intervenire. Il carcere è privazione di libertà, ma deve diventare anche luogo di redenzione e rieducazione. Occasione di rinascita per permettere ai detenuti, scontata la pena, di non perdere la speranza che un nuovo futuro sia possibile”.

Ha aggiunto il garante Bruno Mellano: “Verificare il rischio di suicidi e autolesionismo in carcere, rinnovando la relazione tra le 2 amministrazioni, penitenziaria e sanitaria, è un interesse della Commissione Sanità del Consiglio regionale per acquisire informazioni e documenti sulla gestione del Sistema sanitario dentro le carceri piemontesi”.