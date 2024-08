AVELLINO (ITALPRESS) – Sono stati ritrovati dai vigili del fuoco il padre e i due figli, di 5 e 10 anni, dispersi in una zona montana nel comune di Pietrastornina, a Toppo del Monaco, in provincia di Avellino. Dopo una lunga ricerca in condizioni meteo non favorevoli, i vigili del fuoco hanno trovato e portato al sicuro i tre, in buone condizioni di salute.

col4/gsl