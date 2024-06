Ieri mattina al Grattacielo Piemonte sono stati presentati i componenti della nuova Giunta regionale e le loro deleghe dal presidente della Regione, Alberto Cirio: “Questa è la squadra che con me governerà nei prossimi 5 anni: lo facciamo con grande tempismo, prima ancora che ci sia la proclamazione ufficiale dei consiglieri. E’ la prova che la nostra è una squadra pronta e compatta, che non ha avuto bisogno di grandi equilibrismi per definire il nuovo governo regionale. Abbiamo molto lavoro da fare, tanti progetti da completare e siamo già al lavoro per il bene del nostro Piemonte”.

LA NUOVA GIUNTA

Alberto Cirio (Torino, Forza Italia) – presidente , deleghe di Coordinamento politiche regionali, legalità, diritti Pnrr, fondi europei e rapporti con le istituzioni Ue Rapporti con la Conferenza Stato-Regioni Affari internazionali e comunicazione. Grandi eventi, benessere animale.

Elena Chiorino (Biella, Fratelli d'Italia) – vicepresidente , deleghe di Istruzione, merito e diritto allo studio universitario. Lavoro, formazione professionale e welfare aziendale. Rapporti con le società a partecipazione regionale.

Paolo Bongioanni (Cuneo, Fratelli d'Italia) – assessore: Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, caccia e pesca, peste suina.

Enrico Bussalino (Alessandria, Lega) – assessore: Autonomia, Sicurezza e polizia locale, Immigrazione, Logistica e infrastrutture strategiche, Enti locali.

Marina Chiarelli (Novara, Fratelli d'Italia) – assessore: Turismo, Cultura, Sport e post olimpico, Pari opportunità e politiche giovanili.

Marco Gabusi (Asti, Forza Italia) – assessore: Trasporti e infrastrutture, Opere pubbliche e difesa del suolo, Protezione civile e gestione dell'emergenza profughi.

Marco Gallo (Cuneo, Lista civica Cirio Presidente) – assessore: Sviluppo e promozione della montagna, aree interne e Gal, Sistema neve, Tutela delle aree protette (foreste, parchi, aree Unesco, Sic e Rete Natura 2000), Attività estrattive, Programmazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica, Biodiversità e tartuficoltura.

Matteo Marnati (Novara, Lega) – assessore: Ambiente, energia e coordinamento del Tavolo permanente regionale per l'emergenza alla siccità, Innovazione, intelligenza artificiale, ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Servizi digitali per cittadini e imprese.

Maurizio Marrone (Torino, Fratelli d'Italia) – assessore: Politiche sociali e dell'integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini.

Federico Riboldi (Alessandria, Fratelli d'Italia) – assessore: Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Prevenzione e sicurezza sanitaria, Edilizia sanitaria.

Andrea Tronzano (Torino, Forza Italia) – assessore: Bilancio, finanze e programmazione economica e finanziaria, Sviluppo delle attività produttive: industria, artigianato, Pmi e imprese cooperative, Internazionalizzazione e attrazione investimenti.

Gian Luca Vignale (Torino, Lista civica Cirio presidente) – assessore: Personale, organizzazione e patrimonio, Affari legali e contenzioso, Rapporti con il Consiglio regionale, Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, Fondi di Sviluppo e Coesione.

Personale, organizzazione e patrimonio, Affari legali e contenzioso, Rapporti con il Consiglio regionale, Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, Fondi di Sviluppo e Coesione. Claudia Porchietto (Torino, Forza Italia) e Alberto Preioni (Torino, Lega) – sottosegretari: agiranno nell’ambito delle deleghe di competenza del presidente.