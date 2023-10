Proclamato il lutto cittadino di Alessandria in ricordo della tragedia familiare del 27 settembre

Il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante ha proclamato per oggi, martedì 3 ottobre, il lutto cittadino per la tragedia familiare di mercoledì 27 settembre 2023. Per quanto le dinamiche debbano ancora essere completamente chiarite dalle Autorità competenti, la città vuole dedicare un momento formale al rispetto e alla riflessione.

La Dirigenza scolastica dell’ITIS “Alessandro Volta” di Alessandria (frequentato dal giovane Matteo Benzi) che gli studenti dell’istituto, con docenti e dirigenti, promuovono per il tardo pomeriggio una “marcia silenziosa” in ricordo di Matteo, madre e nonna, nonché del padre, autore dei delitti e suicida, che si svolgerà con ritrovo alle ore 19.15 circa presso il giardino dell’Istituto scolastico “Volta” e si concluderà verso le ore 21 proprio presso l’abitazione di Matteo.

Durante tutta la giornata di oggi, martedì 3 ottobre 2023, la Bandiera Municipale di Alessandria sarà a mezz’asta sugli edifici Comunali e si chiede a tutti gli Uffici Comunali di osservare un minuto di raccoglimento alle ore 12.00 dello stesso giorno. L’auspicio è che la Cittadinanza tutta e le Istituzioni Pubbliche e Scolastiche si uniscano al minuto di raccoglimento alle 12.00.