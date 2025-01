Più agenti nelle stazioni metro, spot della Polizia di Stato

ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenta uno spot che sarà diffuso, da oggi, sui canali televisivi della Rai e sui social, per promuovere le sezioni specializzate della Polizia di Stato che operano sulle linee della metropolitana di Roma, Milano e Napoli. L’istituzione di sezioni specializzate della Polizia di Stato – si legge in una nota – rappresenta un passo importante per la sicurezza delle aree urbane ad alta frequentazione e per la tutela dei cittadini. Le centinaia di unità specializzate consentono di aumentare, in modo capillare, i controlli sulle linee, sulle banchine e sui treni, durante il servizio della metropolitana, dalla prima sino all’ultima corsa della giornata. Le pattuglie – sottolinea la nota – sono composte da poliziotti con particolari capacità operative, competenze tecniche e sensibilità per far fronte alle molteplici richieste dei cittadini. Lo spot descrive l’impegno della Polizia di Stato per rassicurare e aiutare i cittadini, per contrastare le forme di degrado, per prevenire e reprimere i reati in un luogo frequentato quotidianamente da milioni di persone, conclude la nota. vbo

