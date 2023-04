ll Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Francesco Greco, ed il Direttore Generale della Polizia Federale brasiliana, dottor Andrei Augusto Passos Rodrigues, hanno firmato oggi a Brasilia, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Brasile, S.E. Francesco Azzarello, un memorandum di cooperazione strategica volto, da una parte a rafforzare l’azione congiunta nella lotta al contrabbando, al riciclaggio di capitali illeciti e alla criminalità organizzata transnazionale, dall’altra a consolidare ulteriormente l’eccellente livello delle attività di formazione ed aggiornamento professionale.

Questo accordo di cooperazione consolida il già forte legame Italia-Brasile, come ha affermato l’Ambasciatore Azzarello: “Abbiamo finalmente dato un’indispensabile cornice formale ad un impegno operativo bilaterale ad ampio raggio, particolarmente efficace sul territorio. Ringrazio anche l’Esperto dell’Ambasciata, Col. Francesco Fallica, per non aver mai mollato nel perseguire questo storico obiettivo”.