Il Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, con decreto n°81 del 13/12/2022, ha proclamato il Lutto Cittadino per oggi, 15 dicembre 2022, disponendo le bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali per tutto il giorno, invitando la cittadinanza, ognuno per sé, ad osservare un minuto di raccoglimento alle ore 10.30, in segno di raccoglimento, di rispetto per l’accaduto e di vicinanza alle famiglie così direttamente coinvolte.

