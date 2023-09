La Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di Finanza di Torino hanno confiscato beni ad un pensionato, già imprenditore, pluripregiudicato, gravitante nelle province di Asti e Torino, per il quale è stata disposta la sorveglianza speciale per 3 anni. L’uomo aveva già ricevuto nel tempo diversi provvedimenti cautelari per numerosi reati commessi, tra cui usura ed estorsione.

Le indagini

Condotte dai Finanzieri del Gruppo Torino e dal personale DIA, hanno rilevato una grande disponibilità di beni a fronte dei pochi redditi dichiarati negli anni, confermando come lo stesso vivesse abitualmente grazie ai proventi delle attività illegali. Tenuto conto della sua caratura criminale e della sua pericolosità sociale, il Tribunale di Torino ha disposto la confisca di 4 beni immobili, 1 autovettura e circa 18.000 euro in contanti, per un valore complessivo di circa 400.000 euro.