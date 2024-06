Gruppo ASTM: demolizione del viadotto Gravagna sulla A15 con 400 kg di esplosivo

È stata completata settimana scorsa la demolizione del Viadotto Gravagna, sulla A15 Parma–La Spezia. L’attività, svolta la regia di ITINERA, controllata ASTM, fa parte dei lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto nell’ambito del più ampio piano di ammodernamento della tratta gestita da SALT, concessionaria autostradale del Gruppo ASTM, per adeguare l’infrastruttura ai più elevati standard qualitativi e di sicurezza.

La demolizione

Le cariche esplosive per rimuovere i 3 portali a supporto della carreggiata Nord, sono state fatte brillare durante le notti del 19 e 20 giugno, garantendo condizioni di sicurezza per operatori e utenti, a traffico chiuso. Le cariche sono state posizionate in cinque punti all’interno dei cassoni metallici. I tagli sono stati eseguiti nella mezzeria degli archi rampanti del portale in direzione orizzontale e verticale, per consentire agli stessi di precipitare al suolo per gravità.

Numeri chiave

60 persone coinvolte nella fase preparatoria, esecutiva e di supporto alla viabilità

nella fase preparatoria, esecutiva e di supporto alla viabilità 3.000 mc di materiale inerte per la creazione delle dune per smorzare gli effetti della caduta degli archi

inerte per la creazione delle dune per smorzare gli effetti della caduta degli archi 400 kg di C4 (l’esplosivo per taglio stampelle/archi in acciaio)

(l’esplosivo per taglio stampelle/archi in acciaio) diversi kg di gelatina per il brillamento delle cerniere

per il brillamento delle cerniere 90 inclinometri

inclinometri 90 accelerometri