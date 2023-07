Grano, salta ancora la rilevazione prezzi. Prosegue la protesta degli agricoltori Cia e Confagricoltura

Per la seconda settimana consecutiva , questa mattina i rappresentanti di Cia e Confagricoltura Alessandria non hanno partecipato alla seduta di rilevazione prezzi in Camera di Commercio di Alessandria e Asti (Borsa Merci).

Così hanno spiegato i direttori Paolo Viarenghi (Cia) e Cristina Bagnasco (Confagricoltura): “La nostra protesta prosegue. Il mercato dei cereali resta a prezzi insostenibili per la parte agricola. È fondamentale ottenere compensazioni, come abbiamo spiegato settimana scorsa al prefetto Vinciguerra, perché la situazione non si sbloccherà a breve. Tra questi strumenti segnaliamo il credito di imposta sul gasolio agricolo e i contributi a fondo perduto per le crisi di mercato”.