Delinquenza tra le sbarre al carcere di San Michele: detenuto nigeriano aggredisce poliziotti

Ancora l’ Africa protagonista in negativo nelle carceri alessandrine . Dopo i materassi incendiati sabato scorso al Don Sorìa, causati da un gruppo di marocchini che si erano visti sequestrare la droga, ecco che, scendendo di qualche parallelo, arriviamo al nigeriano che ieri mattina al San Michele ha aggredito gli uomini della Penitenziaria.

Spiega Vicente Santilli, segretario nazionale per il Piemonte del SAPPE: “Poco dopo le 8 di lunedì, durante una perquisizione ordinaria, un detenuto nigeriano è stato invitato a uscire dalla cella per procedere. Nonostante l’ordinarietà delle perquisizioni fatte quotidianamente a campione, il detenuto è subito diventato aggressivo, rifiutando il controllo. Poi si è avventato contro l’Assistente Capo di Polizia incaricato, trascinandolo dentro la cella e cercando di chiuderla, nel maldestro tentativo di sequestro. Una volta dentro ha proseguito il pestaggio con pugni e calci verso il poliziotto, subito soccorso da un collega il quale ha preso un pugno in faccia. Ristabilita la calma con l’intervento di altri poliziotti, il detenuto è stato visitato dal medico: nessun trauma. Mentre i due poliziotti sono stati trasportati al pronto soccorso”.

Ecco, queste cose fanno male. Un delinquente in prigione mena i poliziotti, li ferisce e lui non ha niente. C’è qualcosa che non funziona, è evidente, perché dovrebbe essere l’opposto. In un paese normale….

La preoccupazione del sindacato

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, commenta così questa violenza: “ Il SAPPE dice basta ed è pronto a manifestare in tutta la regione, con legittime forme di protesta. Chiediamo pubblicamente che, chi di dovere, tenga in considerazione le criticità del personale di Polizia Penitenziaria. Nelle carceri del Piemonte non si possono più gestire le troppe tipologie di detenuti, spesso soggetti violenti, senza possibilità di diversa collocazione in Regione”.