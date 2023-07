Carcere di Novara, alta tensione: detenuto aggredisce agenti di polizia e comandante

Agenti di Polizia Penitenziaria contusi nella Casa Circondariale di Novara ieri pomeriggio. Racconta l’episodio il vice segretario regionale del SAPPE Mario Corvino: “E’ uno stillicidio continuo. Ieri un detenuto è stato protagonista di una folle protesta, tanto che il ristretto che era con lui in cella si era barricato nel bagno. Dopo avere urinato davanti alla cella stessa ed essersi lesionato il braccio con un pezzo di legno, nonostante fossero intervenute diverse unità per calmarlo (tra loro il Comandante di Reparto), ha iniziato a insultarli ed offenderli, poi ha sputato contro il Comandante, opponendo resistenza attiva al rientro in cella, tanto da fronteggiarsi fisicamente con alcuni poliziotti. Ci vuole l’intervento del Governo su queste continue aggressioni al personale”.

I commenti e la solidarietà

Spiega Vicente Santilli, segretario regionale SAPPE: “Credo che la Polizia Penitenziaria di Novara e del Piemonte tutto, che ha dimostrato grande professionalità e senso del dovere, non debba essere messa nelle condizioni di vivere situazioni di alta tensione per i ricatti di alcuni detenuti violenti che pensano di stare in albergo e non in carcere”.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, torna a denunciare la realtà delle carceri: “La situazione è critica perché i detenuti sono refrattari alle regole. Chiediamo l’immediata applicazione dell’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi. Sarebbe opportuno dotare al più presto la polizia penitenziaria del taser o, comunque, di altro strumento utile a difendersi dalla violenza di questi delinquenti”. Per questo, il primo Sindacato della Polizia Penitenziaria non esclude clamorose proteste: “Il tempo delle interlocuzioni è finito: abbiamo pazientemente atteso gli interventi necessari, ma ci rendiamo conto che chi di dovere non ha ancora intrapreso le iniziative che ci aspettavamo”.