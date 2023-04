Alessandria: incidente notturno al quartiere Cristo, uno dei 2 conducenti era ubriaco e senza patente

Gli agenti della Polizia Municipale di Alessandria sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in corso Carlo Marx all’intersezione con Viale Tivoli e Via Maggioli, per causa di un incidente stradale occorso tra due veicoli, una VW Passat e una Ford Fiesta, i cui conducenti per fortuna hanno riportato lesioni lievi.

Nel corso degli accertamenti, uno dei due conducenti, 34enne straniero, residente regolarmente in città, è risultato essere positivo all’alcoltest ed inoltre è stato accertato che guidava in stato di violazione penale per guida senza patente, in quanto violazione reiterata.

Per questi motivi è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria ed il veicolo sottoposto a sequestro finalizzato alla successiva confisca.