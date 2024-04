Alessandria, carcere di San Michele: marocchino con una lametta tenta di ferire un poliziotto

Ennesimo fatto grave avvenuto ieri nel carcere San Michele di Alessandria. Lo racconta Demis Napolitano, vicesegretario regionale per il Piemonte del SAPPE: “Un detenuto marocchino, attorno alle 13, si è recato all’ufficio di Sorveglianza Generale ma, non trovando nessuno, ha rovesciato un armadio. Riportato alla calma, il detenuto ha fatto la prevista videotelefonata, poi è tornato nel medesimo ufficio e si è infilato attraverso il cancello del personale. Ha estratto una lametta e si è scagliato contro il poliziotto che, bravo e preparato, lo ha disarmato”.

Si complimenta col collega il segretario nazionale del SAPPE Piemonte, Vicente Santilli: “L’evento è stato gestito al meglio dalla Polizia Penitenziaria, che paga però in termini di stress e operatività questi gravi e continui episodi critici: aggressioni, colluttazioni, ferimenti risse, tentati suicidi. È per noi importante e urgente prevedere un nuovo modello custodiale”.

Come non dare ragione al sindacalista?

Le richieste dei poliziotti

Tramite il segretario generale del SAPPE Donato Capece, i poliziotti penitenziari solecitano un cambio di regole e l’intervento delle autorità preposte: “Servono provvedimenti urgenti, a cominciare da un inasprimento di pena per i detenuti che aggrediscono il personale di Polizia Penitenziaria durante la permanenza in carcere e finendo con l’espulsione di tutti i detenuti stranieri in Italia, tropo spesso protagonisti di tali eventi”.

Poi l’appello ai vertici del DAP “per ristabilire ordine e sicurezza, attuando davvero quella tolleranza zero verso quei detenuti violenti che, anche in carcere, sono convinti di poter continuare a delinquere con impunità assoluta. Serve, forte ed evidente, la presenza dello Stato”.

Davvero verrebbe da chiedersi perché non si proceda….