Nel gioco degli scacchi così come in automobile: serve pazienza, concentrazione e tecnica. E chi ha detto che scacchi e motori non possono andare a braccetto?

I ragazzi della scuola Domenico Savio, sponsorizzati da Errebi Mobility, lo dimostrano con la vittoria ai campionati regionali studenteschi di scacchi della settimana scorsa.

Gli alunni, capitanati dal maestro di scacchi Federico Venturino, hanno infatti sbaragliato la concorrenza in una serie di sfide che hanno avuto luogo a Torino.

La giovane delegazione si è così qualificata ai campionati nazionali studenteschi che si svolgeranno a Montesilvano dal 12 al 15 maggio.

E ora, archiviata la vittoria, testa alle fasi nazionali. Con Errebi come primo tifoso.

Navigazione articoli