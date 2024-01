“San Vincenzo de Paoli”: il valenzano Federico Violo è il nuovo Coordinatore Piemonte e Valle d’Aosta

Dallo scorso 16 dicembre Federico Violo, 37 anni, esperto in Diritto del Terzo Settore, coordinatore del tavolo per la difesa e la diffusione dei valori del volontariato in Provincia, presidente della consulta comunale del volontariato sociale di Valenza.

Così Federico Violo dopo l’elezione: “Ascolto, facendo tesoro dell’esperienza e dei consigli delle consorelle e dei confratelli che hanno riposto in me fiducia e che ringrazio. Collaborazione e fraternità, con l’attenzione rivolta alle famiglie vulnerabili del territorio, che sono da sempre al centro del nostro operato, ma anche desiderio di ravvivare la condivisione e la coesione per i nostri volontari”.

Il Coordinamento Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta della Società di San Vincenzo De Paoli raccoglie oltre 1.500 laici cattolici, che operano in 129 gruppi chiamati “Conferenze”.

I volontari affiancano le persone e le famiglie in difficoltà accompagnandole in un percorso che non prevede solo la consegna di aiuti materiali, ma anche il prendersi cura dell’aspetto emotivo, alleviare la solitudine, aiutare chi si sente perduto a crescere, maturare, ad acquisire nuove competenze, a far emergere la voglia di rimettersi in gioco ed affrontare le sfide della vita. Un autentico esempio di “Chiesa in uscita”, con l’obiettivo di prendersi cura della persona e non solo del problema.