Piemonte: nei primi 8 mesi dell’anno il mercato delle auto usate torna in positivo. Cresce il GPL

Il mercato digitale fondamentale per “svecchiare” il parco circolante.

In regione circolano 1,34 mln di vetture fino Euro 4, di cui 265.000 Euro 0-1.

Nei primi 8 mesi del 2023, il mercato delle auto usate in Piemonte ritorna con il segno positivo, registrando una crescita del +7,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 141.664 passaggi di proprietà al netto delle mini-volture (Fonte ACI).

Un settore, quello dell’usato, davvero cruciale per “svecchiare” l’attuale parco auto circolante nella regione, che nel 2022 vede 1.336.698 vetture in circolazione con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore (46,1% sul totale), di cui ben 265.388 addirittura Euro 0-1 (9,1%). Sono dati emersi dall’Osservatorio di AutoScout24, realizzato per Pit Stop – Radio Rai 1.

I numeri delle province

Per i passaggi di proprietà a livello territoriale, nei primi otto mesi 2023 la classifica vede in testa Torino con 70.461 (+7,8% stesso periodo 2022), seguita da Cuneo con 20.515 (+6,5%), Alessandria con 14.089 (+6,4%), Novara con 11.486 (+6,1%), Asti con 7.399 (+4,7%), Biella con 6.508 (+9,5%), Verbania con 5.554 (+8,4%), Vercelli con 5.554 (+8,4%).

Le richieste dei piemontesi



Le auto termiche continuano a essere le preferite. Ben il 50,3% riguarda vetture diesel e il 37,1% benzina.

Le ibride rappresentano solo il 4,5% e le elettriche sono ferme all’1%. A frenare l’ascesa dell’elettrico, anche nell’usato gli utenti segnalano principalmente il costo elevato (33% del campione) e la scarsa autonomia delle batterie (24%).

Per quanto riguarda i modelli più richiesti, nella regione stravince la Fiat Panda, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche. troviamo la Toyota C-HR e la Tesla Model 3.