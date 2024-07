Peugeot E-5008, grande SUV elettrico per le famiglie

ROMA (ITALPRESS) – Con il nuovo E-5008 Peugeot offre un SUV completamente elettrico, con uno spazio per 7 passeggeri e un’autonomia elettrica fino a 660 chilometri. Beneficiando della piattaforma STLA Medium, soddisfa le esigenze dei clienti che cercano un SUV di grandi dimensioni, con un passo di 2,90 metri che lo rende molto spazioso, una lunghezza totale di 4,79 metri e un design deciso, un i-Cockpit panoramico e un’atmosfera accogliente e high-tech all’interno. In 30 minuti è possibile ricaricarla dal 20 all’80%. E-5008 offre trip planner, una ricarica intelligente, vehicle-to-load e aggiornamenti “over-the-air”. Il nuovo Peugeot E-5008 sarà in vendita nell’autunno del 2024. La gamma offrirà due versioni, Allure e GT, con tre pacchetti opzionali per una facile scelta e tre motori elettrici da 210 cavalli, 230 cavalli a lunga autonomia e 320 cavalli a 4 ruote motrici Dual Motor; oltre a due propulsori elettrificati, un ibrido a 48 Volt da 136 cavalli e un ibrido Plug-In con una potenza di 195 cavalli. Peugeot E-5008 sarà costruito esclusivamente nello stabilimento di Sochaux e beneficia del programma Allure Care. È garantito per un massimo di 8 anni o 160.000 chilometri., la più lunga copertura di qualsiasi marchio europeo.

col/gtr