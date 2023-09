I confortanti riscontri cronometrici dei vari turni di prove ufficiali facevano sperare in un esito ben differente: Lorenzo Sammartano, lo scorso weekend, non ha raccolto quello che avrebbe voluto nella 2^prova del Campionato Italiano “Rotax Max Challenge” categoria Junior, disputata a Castelletto di Branduzzo (PV).

Le cose sembravano girare per il meglio, fin dai primi turni di prove libere cronometrate, quando il 13enne kartista mandrogno occupava stabilmente la terza posizione, a pochi centesimi dai 2 leader. Poi, però, tutto è cambiato: già dalla prefinale le prestazioni non sono più state come le precedenti, facendo scivolare Sammartano all’8° posto.

Nella finale Lorenzo ha lottato in mezzo al gruppo: dopo un contatto nelle prime fasi di gara, si è ritrovato ultimo, riuscendo a recuperare fino al 7° posto. Durante le verifiche post gara, però, è stato penalizzato di 5” e classificato 9°.

Queste le sue parole a fine gara: “Dispiace per com’è andata. Dopo le prove mi aspettavo altro, ma alla resa dei conti mi ritrovo con una classifica ben diversa da quella cui potevo ambire”.