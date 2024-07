PALERMO (ITALPRESS) – Alle 16:58 in via D’Amelio, a Palermo, un minuto di silenzio per ricordare la strage che 32 anni fa costò la vita al magistrato Paolo Borsellino e ai cinque agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Agostino Catalaneo e Claudio Traina. Sul palco, allestito dal Movimento delle Agende Rosse, sono presenti i parenti delle vittime di mafia, insieme a Salvatore Borsellino.

